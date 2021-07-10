В Чернигове в центрах массовой вакцинации начали делать прививки от COVID-19 препаратом Pfizer

Прививки Pfizer в центрах массовой вакцинации делают пока лишь в Чернигове Фото: Владислав Кухар / Facebook

Об этом гендиректор Черниговской горбольницы №2 Владислав Кухар сообщил в Facebook.

По его словам, в трех центрах вакцинации сегодня 1106 человек получили сегодня прививки Pfizer и 194 – препаратом компании Sinovac (CoronaVac).

"В прошлые выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac", – уточнил Кухар.