Вакцина CoronaVac показала в Турции более 83% эффективности. Препарат используют в Украине

В третьей фазе испытаний участвовало более 10 тыс. волонтеров в возрасте от 18 до 59 лет из 24 центров Турции. Примерно 6650 из них получили две дозы вакцины с интервалом в 14 дней, а 3568 получили плацебо в период с 15 сентября 2020 года по 5 января 2021 года.

Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев. Большинство побочных эффектов вакцины были умеренными и произошли в течение семи дней после инъекции.

"Госпитализация не была зарегистрирована ни у одного из участников вакцинированной группы, что дает показатель 100% эффективности вакцины для предотвращения госпитализаций", – сказано в резюме исследования.