Украинцы, получившие две дозы вакцины CoronaVac, могут посетить 10 стран

В Украине за последний месяц сделано более 686,6 тыс. прививок препаратом CoronaVac Фото: EPA

Отмечается, что те граждане, которые получили две дозы вакцины от Sinovac Biotech, могут улететь в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и Португальскую Мадейру.

"Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств. При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке", – говорится в сообщении.