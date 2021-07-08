От коронавируса полностью вакцинировали 1 млн украинцев

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 104 680 человек. Из них вакцинировано первой дозой 42 029, завершили вакцинацию (получили две дозы) 62 651... За 7 июля было сделано на 11 126 прививок больше, чем за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.
В среду прививки делали 682 мобильные бригады, 1462 пункта и 31 центр вакцинации.
Больше всего прививок сделали за 24 часа в Киеве (20 032), меньше всего – в Луганской области (831).
"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 3 196 848 прививок. Вакцинировано 2 178 592 человека, из них получили первую дозу 2 178 590, завершили вакцинацию (получили две дозы) 1 018 258 (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – рассказали в Минздраве.
По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 55 048 доз препарата (большая часть как вторая доза).
В Facebook Минздрав сообщил, что в лист ожидания вакцинации записались на 7 июля 782 692 человека.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.