От коронавируса полностью вакцинировали 1 млн украинцев

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 104 680 человек. Из них вакцинировано первой дозой 42 029, завершили вакцинацию (получили две дозы) 62 651... За 7 июля было сделано на 11 126 прививок больше, чем за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.

В среду прививки делали 682 мобильные бригады, 1462 пункта и 31 центр вакцинации.

Больше всего прививок сделали за 24 часа в Киеве (20 032), меньше всего – в Луганской области (831).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 3 196 848 прививок. Вакцинировано 2 178 592 человека, из них получили первую дозу 2 178 590, завершили вакцинацию (получили две дозы) 1 018 258 (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – рассказали в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 55 048 доз препарата (большая часть как вторая доза).

В Facebook Минздрав сообщил, что в лист ожидания вакцинации записались на 7 июля 782 692 человека.