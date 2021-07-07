Дания передаст Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса

Какую вакцину от коронавируса Дания предоставит Украине, в МИД не сообщили Фото: EPA

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тыс. доз вакцины против COVID-19", – говорится в сообщении.

Какой препарат предоставит Дания, в пресс-службе не сообщили.

Кулеба также предложил Кофоду заключить договоренность между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.

Министры обсудили и другие вопросы, среди которых проведение бизнес-форума, поддержка антикоррупционных реформ в Украине, укрепление обороноспособности Украины, а также противодействие строительству газотранспортного проекта "Северный поток – 2".