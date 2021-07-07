Дания передаст Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тыс. доз вакцины против COVID-19", – говорится в сообщении.
Какой препарат предоставит Дания, в пресс-службе не сообщили.
Кулеба также предложил Кофоду заключить договоренность между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.
Министры обсудили и другие вопросы, среди которых проведение бизнес-форума, поддержка антикоррупционных реформ в Украине, укрепление обороноспособности Украины, а также противодействие строительству газотранспортного проекта "Северный поток – 2".
О намерениях правительства Дании предоставить Украине полмиллиона доз вакцины против коронавируса Офис президента Украины сообщал 11 июня. Название препарата и производителя вакцины в офисе не уточнили.
Ранее предоставить Украине вакцины от коронавируса обещали, в частности, Литва (100 тыс. доз), Эстония (200 тыс. доз), США (количество доз пока неизвестно).
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К утру 7 июля в стране сделали более 3 млн прививок, полностью вакцинированы более 955 тыс. человек.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотели привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Но уже в конце июля – начале августа в Украине начнется последний, пятый, этап вакцинации населения от коронавируса, заявляли в Минздраве. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.