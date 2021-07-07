В Украине сделали более 3 млн прививок от коронавируса

С начала прививочной кампании в Украине привили от коронавируса 2,1 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы – 57 531 человек.

По данным Минздрава, прививки в понедельник делали 535 мобильных бригад, 1287 пунктов и 27 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 136 563 человека, из них получили первую дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 955 607 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в Украине сделали 3 092 168 прививок.

Больше всего за сутки сделали прививок препаратом Comirnaty от компаний BioNTech/Pfizer – 43 750. Вакцину CoronaVac получили 32 977 человек, AstraZeneca – 16 827.