Жертвами COVID-19 в мире стали более 4 млн человек – глава ВОЗ

"Мир находится в опасной точке в этой пандемии. Мы преодолели трагический рубеж в 4 млн зарегистрированных смертей от COVID-19, что, возможно, не отображает точное количество погибших", – подчеркнул глава ВОЗ.
Он отметил неравенство между странами в доступе к вакцинам. Так, некоторые страны с высоким уровнем вакцинации планируют вводить "бустерные" дозы вакцин (дополнительные к основному курсу) и начинают отменять противоэпидемические ограничения, "словно пандемия уже закончилась".
Глава ВОЗ подчеркнул, что в сочетании с быстро мутирующими вариантами коронавируса и "шокирующим неравенством" в доступе к вакцинам во многих странах мира наблюдается резкий рост числа случаев COVID-19.
"Вакцинный национализм, в котором львиная доля принадлежит горстке стран, является морально неоправданной и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против респираторного вируса, который быстро мутирует и становится все более эффективным при переходе от человека к человеку", – заявил Гебрейесус.
По его словам, справедливое распределение результатов научных прорывов – "не благотворительность, а лучший способ положить конец острой стадии этой пандемии, замедлить распространение вирусов и ускорить восстановление мировой экономики".
"The world is at a perilous point in this pandemic.— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 7, 2021
We have just passed the tragic milestone of 4 million recorded #COVID19 deaths, which likely underestimates the overall toll"-@DrTedros
В ВОЗ считают, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась на "очень высоком уровне". Снижение числа новых случаев инфицирования на 13% зафиксировано в Северной и Южной Америке, но на других континентах наблюдается увеличение. В Европе за последнюю неделю, по данным ВОЗ, заболеваемость выросла почти на 28%.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Согласно данным на официальном сайте ВОЗ, по состоянию на 7 июля 2021 года в мире подтвердили более 184 млн случаев коронавирусной инфекции, из них с летальным исходом – 3 992 680. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, жертвами COVID-19 стали 3 996 385 человек.
В то же время сервис мировой статистики Worldometer сообщает, что из-за коронавируса умерло 4 013 052 человека.