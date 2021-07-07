Жертвами COVID-19 в мире стали более 4 млн человек – глава ВОЗ

Во многих странах мира наблюдается резкий рост числа случаев COVID-19, заявляют в ВОЗ Фото: EPA

"Мир находится в опасной точке в этой пандемии. Мы преодолели трагический рубеж в 4 млн зарегистрированных смертей от COVID-19, что, возможно, не отображает точное количество погибших", – подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил неравенство между странами в доступе к вакцинам. Так, некоторые страны с высоким уровнем вакцинации планируют вводить "бустерные" дозы вакцин (дополнительные к основному курсу) и начинают отменять противоэпидемические ограничения, "словно пандемия уже закончилась".

Глава ВОЗ подчеркнул, что в сочетании с быстро мутирующими вариантами коронавируса и "шокирующим неравенством" в доступе к вакцинам во многих странах мира наблюдается резкий рост числа случаев COVID-19.

"Вакцинный национализм, в котором львиная доля принадлежит горстке стран, является морально неоправданной и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против респираторного вируса, который быстро мутирует и становится все более эффективным при переходе от человека к человеку", – заявил Гебрейесус.

По его словам, справедливое распределение результатов научных прорывов – "не благотворительность, а лучший способ положить конец острой стадии этой пандемии, замедлить распространение вирусов и ускорить восстановление мировой экономики".

"The world is at a perilous point in this pandemic.



We have just passed the tragic milestone of 4 million recorded #COVID19 deaths, which likely underestimates the overall toll"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 7, 2021

В ВОЗ считают, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась на "очень высоком уровне". Снижение числа новых случаев инфицирования на 13% зафиксировано в Северной и Южной Америке, но на других континентах наблюдается увеличение. В Европе за последнюю неделю, по данным ВОЗ, заболеваемость выросла почти на 28%.