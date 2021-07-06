Глава Еврокомиссии уверена, что ЕС сможет обеспечить достаточно вакцин, чтобы привить от COVID-19 70% взрослого населения в июле

Массовая вакцинация против коронавируса началась в мире в конце 2020 года Фото: EPA

"Следующие шесть месяцев будут посвящены закреплению наших успехов в борьбе с COVID-19 и ускорению восстановления. Я уверена, что мы достигнем нашей цели – распространить достаточное количество доз для вакцинации 70% взрослых в этом месяце", – заявила она.

Фон дер Ляйен призвала "не ослаблять усилия" в борьбе с пандемией.

The next 6 months will be about consolidating our successes against #COVID19 and speeding up recovery.



I'm confident that we will reach our objective of enough doses delivered to vaccinate 70% of adults this month.



But let's not relax our efforts. https://t.co/lGttj8Wp5G — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2021