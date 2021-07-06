К вакцинации от коронавируса в Украине хотят привлечь студентов и интернов. ВОЗ начала тренинги

ВОЗ хочет привлечь к вакцинации студентов-медиков 4-5 курсов и интернов, чтобы снизить нагрузку на медицинских работников. Ожидается, что их привлечение поможет восполнить пробелы и удовлетворить ожидания по вакцинации целевых групп населения к концу 2021 года.
Организация начала тренинги для преподавателей медицинских университетов Украины. В первую неделю проведут четыре двухдневных тренинга для приблизительно 100 преподавателей. Занятия будут касаться информации обо всех вакцинах, которые уже используются в Украине и могут прибыть в страну в ближайшем будущем.
"Врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые будут вместе с ними делать прививки по крайней мере в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт добавил, что привлечение волонтеров и студентов – это стандартная процедура, применяемая в других странах.
"Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы обучаем, как делать прививки от COVID-19 высококачественно и безопасно, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок", – подчеркнул он.
Идею привлекать на помощь врачам в борьбе с коронавирусом студентов старших курсов и интернов Ляшко, тогда замминистра здравоохранения, озвучивал еще в марте 2020 года.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В конце июля – начале августа в Украине начнется последний, пятый, этап вакцинации населения от коронавируса, заявляли в Минздраве. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.
По словам главы Минздрава, до конца лета Украина получит как минимум 9 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе препарат Moderna, которые передадут США по глобальному механизму COVAX.
На 6 июля в Украине сделали почти 3 млн прививок, полностью вакцинировали 898 тыс. украинцев.