К вакцинации от коронавируса в Украине хотят привлечь студентов и интернов. ВОЗ начала тренинги

ВОЗ хочет привлечь к вакцинации студентов-медиков 4-5 курсов и интернов, чтобы снизить нагрузку на медицинских работников. Ожидается, что их привлечение поможет восполнить пробелы и удовлетворить ожидания по вакцинации целевых групп населения к концу 2021 года.

Организация начала тренинги для преподавателей медицинских университетов Украины. В первую неделю проведут четыре двухдневных тренинга для приблизительно 100 преподавателей. Занятия будут касаться информации обо всех вакцинах, которые уже используются в Украине и могут прибыть в страну в ближайшем будущем.

"Врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые будут вместе с ними делать прививки по крайней мере в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт добавил, что привлечение волонтеров и студентов – это стандартная процедура, применяемая в других странах.

"Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы обучаем, как делать прививки от COVID-19 высококачественно и безопасно, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок", – подчеркнул он.

Идею привлекать на помощь врачам в борьбе с коронавирусом студентов старших курсов и интернов Ляшко, тогда замминистра здравоохранения, озвучивал еще в марте 2020 года.