Премьер Люксембурга, у которого диагностировали COVID-19 после прививки, "в тяжелом, но стабильном" состоянии

Беттель в сознании и самостоятельно дышит, сказала его пресс-секретарь Фото: ЕРА

Об этом его спикер Лиз Тилен рассказала в комментарии CNN 6 июля.

Врачи оценивают состояние Беттеля как "тяжелое, но стабильное", премьер в сознании, он дышит самостоятельно, уточнила Тилен.

О том, что Беттель получил положительный тест на COVID-19, пресс-служба правительства информировала 27 июня. Сообщалось, что у него были легкие симптомы. 4 июля стало известно, что премьер-министра госпитализировали на 24 часа.

5 июля сайт правительства Люксембурга сообщил, что медперсонал, который лечит Беттеля, решил продолжить госпитализацию на два – четыре дня для продолжения наблюдений.

"В течение этих выходных наблюдаемые симптомы не ослабевали, что привело к госпитализации премьер-министра в качестве меры предосторожности. В то время было диагностировано недостаточное насыщение кислородом, и с тех пор премьер-министр находится под постоянным медицинским наблюдением", – отметили в правительстве.