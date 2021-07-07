В Киеве центры вакцинации от COVID-19 перейдут на ежедневный режим работы

В сообщении сказано, что все центры вакцинации в Киеве, а также в семи городах Киевской области будут работать каждый день: в столице – с 10.00 до 17.30, в области – с 9.00 до 17.30.
Кроме того, на выходных жители Киева могут получить прививки в поликлиниках, там будет работать 21 мини-центр вакцинации.
В перечне центров вакцинации, который опубликован на специализированном сайте Минздрава, указано, что такие центры в Киевской области открыты в Броварах, Белой Церкви, Ирпене, Обухове, Борисполе и Яготине. Однако в таблице график их работы пока распланирован по выходным. Список центров массовой вакцинации и прививочных пунктов доступен по ссылке.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К утру 7 июля в стране сделали более 3 млн прививок, полностью вакцинированы уже более 955 тыс. человек.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.