В Киеве центры вакцинации от COVID-19 перейдут на ежедневный режим работы

В сообщении сказано, что все центры вакцинации в Киеве, а также в семи городах Киевской области будут работать каждый день: в столице – с 10.00 до 17.30, в области – с 9.00 до 17.30.

Кроме того, на выходных жители Киева могут получить прививки в поликлиниках, там будет работать 21 мини-центр вакцинации.

В перечне центров вакцинации, который опубликован на специализированном сайте Минздрава, указано, что такие центры в Киевской области открыты в Броварах, Белой Церкви, Ирпене, Обухове, Борисполе и Яготине. Однако в таблице график их работы пока распланирован по выходным. Список центров массовой вакцинации и прививочных пунктов доступен по ссылке.