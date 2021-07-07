Треть украинцев имеют антитела к COVID-19 – Минздрав

В исследовании на наличие антител приняли участие 6 тыс. человек Фото: depositphotos.com

По его словам, в течение июля группа социологов и медицинских работников посещала украинские домохозяйства. Первые проводили опросы, вторые – бесплатное тестирование на антитела.

"В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тыс. человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавируса", – отметил Радуцкий.

На следующем этапе исследования специалисты проведут аналитическую работу. Они определят, каким образом антитела образовались в организме человека. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа.