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"Снижает эффективность вакцины". Главный санврач Украины рассказал о штамме коронавируса "Дельта"

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Штамм "Дельта" выявили почти в сотне стран
Штамм "Дельта" выявили почти в сотне стран
Фото: ЕРА

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" передается от человека к человеку в 1,6 раза быстрее, чем классический штамм. Об этом в интервью ТСН, опубликованном 6 июля, сообщил замминистра здравоохранения Украины – главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Он довольно быстро замещает все остальные штаммы. Если, например, у нас есть обычная популяция, циркулировал обычный "дикий" штамм (то есть первичный, "уханьский"), то штамм "Дельта" его замещает и очень быстро распространяется в популяции. Он передается от человека к человеку в 1,6 раза быстрее, чем обычный вирус", – сказал он.

По словам главного санврача Украины, когда человек инфицируется штаммом "Дельта", он чаще нуждается в интенсивном лечении.

"Чаще возникает дыхательная недостаточность, человек будет нуждаться в кислороде или нахождении в палате интенсивной терапии. Страны, которые сейчас столкнулись с этим штаммом, регистрируют не только цифры повышения уровня заболеваемости, но и значительный рост нагрузки на интенсивные палаты лечения", – объяснил Кузин.

Он отметил, что некоторые страны сообщали о потенциальном влиянии штамма "Дельта" на эффективность вакцины.

"По имеющимся сейчас данным, инфицирование этим штаммом действительно может пробивать защиту организма от вакцины. Он снижает эффективность той или иной вакцины. Однако это снижение варьируется в пределах от 5% до 7%. То есть, если мы говорили, что вакцина защищает на 80%, то в случае инфицирования "Дельтой" – это 72–73%", – рассказал Кузин.

При этом он подчеркнул, что вакцинация любой разрешенной в мире вакциной "будет защищать от риска умереть или госпитализации, несмотря на штамм".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, на 6 июля 2021 года в мире подтвердили 183,7 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 4 млн пациентов с COVID-19.

2 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах. В организации отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты". 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

Национальная академия наук 22 июня предупредила об угрозе быстрого распространения "Дельта"-штамма коронавируса в Украине. 23 июня в стране зафиксировали первые случаи "индийского" варианта COVID-19.

Теги: вакцинация, лечение, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин, штамм, Дельта
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