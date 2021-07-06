"Снижает эффективность вакцины". Главный санврач Украины рассказал о штамме коронавируса "Дельта"

"Он довольно быстро замещает все остальные штаммы. Если, например, у нас есть обычная популяция, циркулировал обычный "дикий" штамм (то есть первичный, "уханьский"), то штамм "Дельта" его замещает и очень быстро распространяется в популяции. Он передается от человека к человеку в 1,6 раза быстрее, чем обычный вирус", – сказал он.

По словам главного санврача Украины, когда человек инфицируется штаммом "Дельта", он чаще нуждается в интенсивном лечении.

"Чаще возникает дыхательная недостаточность, человек будет нуждаться в кислороде или нахождении в палате интенсивной терапии. Страны, которые сейчас столкнулись с этим штаммом, регистрируют не только цифры повышения уровня заболеваемости, но и значительный рост нагрузки на интенсивные палаты лечения", – объяснил Кузин.

Он отметил, что некоторые страны сообщали о потенциальном влиянии штамма "Дельта" на эффективность вакцины.

"По имеющимся сейчас данным, инфицирование этим штаммом действительно может пробивать защиту организма от вакцины. Он снижает эффективность той или иной вакцины. Однако это снижение варьируется в пределах от 5% до 7%. То есть, если мы говорили, что вакцина защищает на 80%, то в случае инфицирования "Дельтой" – это 72–73%", – рассказал Кузин.

При этом он подчеркнул, что вакцинация любой разрешенной в мире вакциной "будет защищать от риска умереть или госпитализации, несмотря на штамм".