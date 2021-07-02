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"Нужно готовить клинические базы". Голубовская рассказала, как Украине готовиться к выявлению штамма "Дельта"

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Голубовская: Сейчас все хорошо, а буквально за ночь, грубо говоря, может накрыть
Голубовская: Сейчас все хорошо, а буквально за ночь, грубо говоря, может накрыть
Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Украине нужно готовить клинические базы и вакцинировать граждан, так как нет оснований считать, что штамм коронавируса "Дельта" не придет в Украину. Об этом 2 июля в комментарии УНН заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, вакцинироваться от COVID-19 лучше сейчас, когда уровень заболеваемости пошел на спад.

"Сейчас нас напрягает, когда "Дельта" придет. Не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы. Поэтому я и говорю, что сейчас тем, кто не имеет иммунитета, лучше воспользоваться ситуацией и вакцинироваться. Когда люди вакцинируются в период быстрого роста и огромного количества заболевших, они себя подвергают дополнительному риску заражения", – подчеркнула Голубовская.

Именно потому, по словам Голубовской, часто доводится слышать, как заболел буквально на днях вакцинированный человек.

Она заявила о важности подготовки клинической базы, потому что ситуация может быстро меняться.

"Сейчас все хорошо, а буквально за ночь, грубо говоря, может накрыть. Я когда читаю лекции студентам, всегда говорю: при инфекционных заболеваниях можно уснуть, а проснуться уже в совсем другой жизненной парадигме. И эти штаммы, которые могут ускользать от диагностических тест-систем и немножко устойчивы к нашему лечению, хуже отвечают на терапию", – пояснила медик.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 182,7 млн случаев заражения, умерло более 3,95 млн человек.

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

О том, что штамм появился и в Украине, стало известно 23 июня.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты", а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. Пока что Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из четырех стран: Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

Теги: Украина, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, иммунитет, штамм, Дельта
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