"Нужно готовить клинические базы". Голубовская рассказала, как Украине готовиться к выявлению штамма "Дельта"

Голубовская: Сейчас все хорошо, а буквально за ночь, грубо говоря, может накрыть Фото: Ольга Голубовская / Facebook

По ее словам, вакцинироваться от COVID-19 лучше сейчас, когда уровень заболеваемости пошел на спад.

"Сейчас нас напрягает, когда "Дельта" придет. Не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы. Поэтому я и говорю, что сейчас тем, кто не имеет иммунитета, лучше воспользоваться ситуацией и вакцинироваться. Когда люди вакцинируются в период быстрого роста и огромного количества заболевших, они себя подвергают дополнительному риску заражения", – подчеркнула Голубовская.

Именно потому, по словам Голубовской, часто доводится слышать, как заболел буквально на днях вакцинированный человек.

Она заявила о важности подготовки клинической базы, потому что ситуация может быстро меняться.

"Сейчас все хорошо, а буквально за ночь, грубо говоря, может накрыть. Я когда читаю лекции студентам, всегда говорю: при инфекционных заболеваниях можно уснуть, а проснуться уже в совсем другой жизненной парадигме. И эти штаммы, которые могут ускользать от диагностических тест-систем и немножко устойчивы к нашему лечению, хуже отвечают на терапию", – пояснила медик.