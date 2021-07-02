Львов усиливает карантин из-за штамма коронавируса "Дельта"

По мнению Садового, люди "слишком расслабились" Фото: Андрій Садовий / Facebook

"Собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Договорились о нескольких важных вещах: усилить в разумных пределах соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других, а также обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом", – уточнил Садовый.

По его словам, городские власти при содействии Минздрава Украины намерены увеличить количество сделанных вакцин до 5 тыс. в день. Как отметил мэр, для контрактирования медучреждений готовятся все необходимые документы.

По мнению Садового, люди "слишком расслабились", несмотря на то, что "СOVID-19 нас не покинул".