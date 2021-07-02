Львов усиливает карантин из-за штамма коронавируса "Дельта"

"Собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Договорились о нескольких важных вещах: усилить в разумных пределах соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других, а также обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом", – уточнил Садовый.
По его словам, городские власти при содействии Минздрава Украины намерены увеличить количество сделанных вакцин до 5 тыс. в день. Как отметил мэр, для контрактирования медучреждений готовятся все необходимые документы.
По мнению Садового, люди "слишком расслабились", несмотря на то, что "СOVID-19 нас не покинул".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 182,7 млн случаев заражения, умерло более 3,95 млн человек.
Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.
По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса "Дельта" увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.
По данным минздрава Англии, штамм коронавируса "Дельта" оказался на 60% активнее штамма "Альфа", или "британского" варианта. Он вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.
Об эффективности своих вакцин против "индийского" штамма коронавируса заявили компании Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.