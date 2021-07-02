Вакцина от Johnson & Johnson эффективна против "индийского" штамма коронавируса – исследование

Люди, получившие прививку против коронавируса Janssen, имели сильный ответ иммунной системы до восьми месяцев Фото: EPA

В ходе лабораторного анализа крови 10 человек, вакцинированных препаратом от COVID-19 Janssen, ученые обнаружили, что вакцина эффективна против новых вариантов SARS-CoV-2, в частности – "Дельта". На это указывают так называемые "титры нейтрализующих антител" и другие признаки ответа иммунной системы.

Кроме того, исследование показало, что люди, получившие прививку от Johnson & Johnson, имели сильный ответ иммунной системы до восьми месяцев.

В то же время ученые предупредили, что проведенное исследование дает полезные подсказки, полученные в результате лабораторных экспериментов, а не реальные доказательства, полученные от тысяч людей.