Минздрав Украины из-за штамма "Дельта" ужесточил порядок въезда в страну

Новые ограничения касаются граждан Украины, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее семи дней за последние 14 дней и не прошли либо получили положительный результат экспресс-теста на коронавирус.

"Чтобы пересечь границу в Украину из этих стран, гражданам Украины нужен отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный непосредственно в пункте пропуска через государственную границу. Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательной установкой приложения "Дій вдома", – говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата теста пересечение государственной границы Украины запрещено.

Условия въезда из других стран не изменились, поскольку Украина находится в "зеленой" зоне. В этом случае приложение устанавливать также не нужно.