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Минздрав Украины из-за штамма "Дельта" ужесточил порядок въезда в страну

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По данным ВОЗ, штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах
По данным ВОЗ, штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах
Фото: depositphotos.com

Украина вводит дополнительные меры предосторожности, чтобы не допустить распространения в стране нового штамма коронавируса "Дельта". Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Новые ограничения касаются граждан Украины, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее семи дней за последние 14 дней и не прошли либо получили положительный результат экспресс-теста на коронавирус.

"Чтобы пересечь границу в Украину из этих стран, гражданам Украины нужен отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный непосредственно в пункте пропуска через государственную границу. Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательной установкой приложения "Дій вдома", – говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата теста пересечение государственной границы Украины запрещено.

Условия въезда из других стран не изменились, поскольку Украина находится в "зеленой" зоне. В этом случае приложение устанавливать также не нужно.

Контекст:

2 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах. В ВОЗ отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине

Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты", а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 183,8 млн случаев заражения, умерло более 3,97 млн человек.

Теги: Россия, Украина, Индия, Великобритания, Португалия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Дельта
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