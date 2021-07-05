Минздрав Украины из-за штамма "Дельта" ужесточил порядок въезда в страну

Новые ограничения касаются граждан Украины, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее семи дней за последние 14 дней и не прошли либо получили положительный результат экспресс-теста на коронавирус.
"Чтобы пересечь границу в Украину из этих стран, гражданам Украины нужен отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный непосредственно в пункте пропуска через государственную границу. Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательной установкой приложения "Дій вдома", – говорится в сообщении.
Как отметили в Минздраве, для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата теста пересечение государственной границы Украины запрещено.
Условия въезда из других стран не изменились, поскольку Украина находится в "зеленой" зоне. В этом случае приложение устанавливать также не нужно.
2 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах. В ВОЗ отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.
Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты", а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 183,8 млн случаев заражения, умерло более 3,97 млн человек.