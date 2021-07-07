В Великобритании выявили максимальное с конца января количество новых случаев COVID-19

С 19 июля в Соединенном Королевстве практически все ограничения, связанные с COVID-19, будут отменены, в частности – масочный режим Фото: EPA

За последнюю неделю в Великобритании COVID-19 заболело 186 422 человека – почти на 50% больше, чем за прошлые семь дней.

В то же время 6 июля в стране умерло 37 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По информации правительства на 5 июля, в Соединенном Королевстве первую прививку от COVID-19 получило более 45,4 млн человек (86,2% взрослого населения), около 33,9 млн (или 64,3%) прошли полную вакцинацию (получили две дозы препарата).

На фоне роста новых случаев заболевания в Минздраве Великобритании сообщили, что с 16 августа лицам, получившим две прививки против коронавируса, больше не нужно будет изолироваться после контакта с людьми, больными COVID-19.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что с 19 июля практически все ограничения в Соединенном Королевстве, связанные с COVID-19, будут отменены, в частности – масочный режим, отмечает Sky News.