В Госпогранслужбе рассказали о новом порядке въезда в Украину лиц, прибывающих из четырех стран

Отмечается, что украинцы, которые прибыли из указанных стран, тоже могут сделать экспресс-тест в пунктах пропуска.
"Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции, обсервации. Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля к санитарной зоне для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации", – добавили в ГПСУ.
В ведомстве подчеркнули, что указанные изменения в большей степени касаются лиц, пересекающих границу Украины с РФ в пяти автомобильных пунктах пропуска – в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.
"С 00.00 до 11.00 2 июля в этих пунктах пропуска государственную границу на въезд в Украину пересекло более 1800 человек, из них прошли тестирование более 900 человек (379 граждан Украины), 745 – отправились на самоизоляцию, а 49 – на обсервацию. Остальные – это дети в возрасте до 12 лет и участники международных перевозок", – рассказали в ГПСУ.
Как сообщала Госпогранслужба 8 июня, иностранцам для въезда в Украину, кроме полиса, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и который действует на весь срок пребывания в стране, нужен или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, проведенные не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий полный курс иммунизации вакцинами, разрешенными ВОЗ (выданный на английском языке или с переводом на английский язык).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 182,8 млн случаев заражения, умерло около 3,96 млн человек.
Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.
"Индийский" штамм вируса SARS-CoV-2, кроме Великобритании, получил распространение в соседней с Украиной РФ.
Национальная академия наук 22 июня предупредила об угрозе быстрого распространения "Дельта"-штамма коронавируса в Украине. 23 июня в стране зафиксировали первые случаи "индийского" варианта COVID-19.
Для снижения риска распространения в Украине штамма "Дельта" Кабинет Министров на заседании 23 июня ввел обязательное тестирование на COVID-19 в пунктах пропуска для граждан, прибывших из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.