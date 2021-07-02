В Госпогранслужбе рассказали о новом порядке въезда в Украину лиц, прибывающих из четырех стран

Украинцы, которые прибыли из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, тоже могут сделать экспресс-тест в пунктах пропуска, отметили в ГПСУ Фото: EPA

Отмечается, что украинцы, которые прибыли из указанных стран, тоже могут сделать экспресс-тест в пунктах пропуска.

"Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции, обсервации. Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля к санитарной зоне для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации", – добавили в ГПСУ.

В ведомстве подчеркнули, что указанные изменения в большей степени касаются лиц, пересекающих границу Украины с РФ в пяти автомобильных пунктах пропуска – в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.

"С 00.00 до 11.00 2 июля в этих пунктах пропуска государственную границу на въезд в Украину пересекло более 1800 человек, из них прошли тестирование более 900 человек (379 граждан Украины), 745 – отправились на самоизоляцию, а 49 – на обсервацию. Остальные – это дети в возрасте до 12 лет и участники международных перевозок", – рассказали в ГПСУ.