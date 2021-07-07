COVID-сертификаты смогут применять внутри Украины во время возможных локдаунов – Минздрав

В частности, по его словам, планируется, что сертификат можно будет использовать во время возможных будущих локдаунов.

"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, в которых вакцинированы персонал или посетители. Например, спортзал... Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", – сказал он.

Кучер считает, что это также будет дополнительным стимулом вакцинироваться, получить COVID-сертификат и в дальнейшем в случае локдауна иметь доступ к услугам, иметь возможность ходить на работу и другое.