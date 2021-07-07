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COVID-сертификаты смогут применять внутри Украины во время возможных локдаунов – Минздрав

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Первые COVID-сертификаты уже доступны в приложении "Дія"
Первые COVID-сертификаты уже доступны в приложении "Дія"
Фото: depositphotos.com

COVID-сертификаты будут применять не только при выезде за границу, но и внутри Украины. Об этом в эфире канала "Дом" 6 июля рассказал замминистра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.

В частности, по его словам, планируется, что сертификат можно будет использовать во время возможных будущих локдаунов.

"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, в которых вакцинированы персонал или посетители. Например, спортзал... Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", – сказал он.

Кучер считает, что это также будет дополнительным стимулом вакцинироваться, получить COVID-сертификат и в дальнейшем в случае локдауна иметь доступ к услугам, иметь возможность ходить на работу и другое.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

На заседании правительства 30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Как отмечал пресс-центр правительства, с 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".

Ранее, с 11 июня, сертификаты о вакцинации от COVID-19 взаимно признали Венгрия и Украина. Венгрия – первая страна ЕС, признавшая украинское свидетельство о полной иммунизации против коронавируса. Для полностью вакцинированных туристов из Украины также открыли свои границы ЭстонияАвстрия и Нидерланды. Кроме того, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания, Исландия и Швеция открыли границы для иностранных туристов, привитых индийским препаратом Covishield (которым вакцинировали в Украине), сообщала BBC News.

В приложении "Дія" 5 июля появились первые сертификаты о вакцинации против коронавируса, главной проблемой по итогам первых дней бета-тестирования COVID-сертификатов стало качество данных об иммунизации украинцев. Сейчас введены два вида сертификатов: международный (для путешествий после завершения процедуры признания) и внутренний (например, для посещение массовых мероприятий на территории Украины), сообщали в Министерстве цифровой трансформации.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами, в частности с Грузией, Турцией и Мальтой. В офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции добавили, что работа по признанию COVID-сертификатов идет с Кипром и Францией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Ярослав Кучер, COVID-сертификат
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