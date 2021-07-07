В Минздраве оценили угрозу распространения штамма коронавируса "Дельта" в Украине

По его словам, сейчас штамм "Дельта" распространяется в России и Великобритании, где до 96% новых случаев обусловлены этим штаммом.

"У нас границы не закрыты, поэтому угроза распространения вируса "Дельта" на территории Украины реальна, она существует. Мы должны об этом честно говорить", – сказал Родина.

Глава ЦОЗ Минздрава сообщил, что в настоящее время эпидситуация в Украине похожа на ту, которая отмечалась летом прошлого года.

"Сейчас мы держимся на примерных цифрах прошлого года, но нужно учитывать, что штамм "Дельта" есть в мире и он может попасть на территорию Украины. У нас уже было два таких случая. Он в полтора раза более контагиозный, чем привычные штаммы", – сказал он.

Родина напомнил, что нужно продолжать соблюдать правила эпидемической безопасности и карантинные ограничения.