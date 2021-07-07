В Минздраве оценили угрозу распространения штамма коронавируса "Дельта" в Украине

По его словам, сейчас штамм "Дельта" распространяется в России и Великобритании, где до 96% новых случаев обусловлены этим штаммом.
"У нас границы не закрыты, поэтому угроза распространения вируса "Дельта" на территории Украины реальна, она существует. Мы должны об этом честно говорить", – сказал Родина.
Глава ЦОЗ Минздрава сообщил, что в настоящее время эпидситуация в Украине похожа на ту, которая отмечалась летом прошлого года.
"Сейчас мы держимся на примерных цифрах прошлого года, но нужно учитывать, что штамм "Дельта" есть в мире и он может попасть на территорию Украины. У нас уже было два таких случая. Он в полтора раза более контагиозный, чем привычные штаммы", – сказал он.
Родина напомнил, что нужно продолжать соблюдать правила эпидемической безопасности и карантинные ограничения.
2 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах. В ВОЗ отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.
Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты", а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 184,7 млн случаев заражения, умерло почти 4 млн человек.
В Украине с начала эпидемии подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 52,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,2 млн человек.