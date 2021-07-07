Несмотря на спад эпидемии коронавируса, "Метинвест" продолжает поставлять в больницы кислород

Сначала в лечебные учреждения поставляли только газообразный кислород, в марте подключили криосистемы и начали также доставлять жидкий Фото: metinvest.tilda.ws

В группе отметили, что сотни больных коронавирусной инфекцией все еще продолжают лечение и большинству нужна кислородная терапия. Сначала в лечебные учреждения поставляли только газообразный кислород, в марте подключили криосистемы и начали также доставлять жидкий.

"Возле больниц мы установили автоматизированные криосистемы – такой подход позволил делать запасы жидкого кислорода, заменив практику ежедневных поставок газа в баллонах", – объяснила и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Елена Кондалова.

По информации УНИАН, в прошлом году в мариупольские городские больницы группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова передали 206 тыс. м³ кислорода на 11,5 млн грн, в том числе 183 тыс. м³ – в отделения для лечения больных COVID-19.