Минздрав расследует возможную торговлю вакциной Pfizer в киевской клинике

Вакциной Comirnaty сейчас прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые подали заявки в Минздрав Фото: EPA

О возможной торговле вакциной в одной из частных больниц Киева ведомство узнало от представителей СМИ. "Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", – заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В министерстве отметили, что вакциной Comirnaty сейчас прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре Минздрава. В прививочных пунктах и центрах массовой вакцинации доступны AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляется доступ к иммунизации постепенно, в соответствии с дорожной картой. Торговать вакцинами сегодня – значит, подвергать смертельной опасности тех, кому должна была достаться именно эта доза", – подчеркнул Ляшко.

В министерстве не пишут, о какой клинике идет речь, но, возможно, причиной расследования стали истории Instagram-блогера Алины Френдий, которая 6 июля показала, как идет с мужем вакцинироваться в частную клинику Verum Expert препаратом Pfizer.

Френдий показала процесс прививки, отметила в Stories профиль клиники, а также призвала брать с нее пример. Впоследствии, как сообщает "Украинская правда", блогер удалила видео с информацией о названии вакцины и клиники и загрузила новое, где просто сообщила о факте прививки. Журналисты сохранили и опубликовали оригинальное видео.

ВИДЕО

Видео: Українська правда Життя / YouTube

"Украинская правда" и hromadske звонили в клинику в качестве возможных клиентов, но им ответили, что 6 июля проводилась вакцинация корпоративных работников – клиника прививала только своих сотрудников. Объяснить, кем работает Френдий, в клинике отказались.