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Минздрав расследует возможную торговлю вакциной Pfizer в киевской клинике

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Вакциной Comirnaty сейчас прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые подали заявки в Минздрав
Вакциной Comirnaty сейчас прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые подали заявки в Минздрав
Фото: EPA

Министерство здравоохранения инициировало расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNTech в Киеве. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

О возможной торговле вакциной в одной из частных больниц Киева ведомство узнало от представителей СМИ. "Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", – заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В министерстве отметили, что вакциной Comirnaty сейчас прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре Минздрава. В прививочных пунктах и центрах массовой вакцинации доступны AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech. 

Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляется доступ к иммунизации постепенно, в соответствии с дорожной картой. Торговать вакцинами сегодня – значит, подвергать смертельной опасности тех, кому должна была достаться именно эта доза", – подчеркнул Ляшко. 

В министерстве не пишут, о какой клинике идет речь, но, возможно, причиной расследования стали истории Instagram-блогера Алины Френдий, которая 6 июля показала, как идет с мужем вакцинироваться в частную клинику Verum Expert препаратом Pfizer.

Френдий показала процесс прививки, отметила в Stories профиль клиники, а также призвала брать с нее пример. Впоследствии, как сообщает "Украинская правда", блогер удалила видео с информацией о названии вакцины и клиники и загрузила новое, где просто сообщила о факте прививки. Журналисты сохранили и опубликовали оригинальное видео. 

ВИДЕО
Видео: Українська правда Життя / YouTube

"Украинская правда" и hromadske звонили в клинику в качестве возможных клиентов, но им ответили, что 6 июля проводилась вакцинация корпоративных работников – клиника прививала только своих сотрудников. Объяснить, кем работает Френдий, в клинике отказались.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К утру 7 июля в стране сделали более 3 млн прививок, полностью вакцинированы более 955 тыс. человек

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотели привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Но уже в конце июля – начале августа в Украине начнется последний, пятый, этап вакцинации населения от коронавируса, заявляли в Минздраве. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, продажа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки, Pfizer
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