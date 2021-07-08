В Украине третий день подряд растет число новых случаев COVID-19

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве Фото: ЕРА

"7 июля 2021 года в Украине зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 26, медработников – 18). Также за прошедшие сутки госпитализированы 404 человека, летальных случаев – 23, выздоровели 872 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 610 новых случаев COVID-19. 5 июля было 541, 4-го – 244.

За 24 часа в среду украинцам сделали 40 893 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 17 945.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (181) и Киевской области (50).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 239 591 случай коронавирусной инфекции, скончалось 52 560 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 175 225.