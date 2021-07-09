Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство – Ляшко

Этот документ соответствует международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у семейного врача.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и отметил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Министерством цифровой трансформации проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19, подчеркнули в сообщении.

Полностью привитые китайским препаратом от COVID-19 CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран. Украинцы, которые получили две дозы вакцины от Sinovac Biotech, могут улететь в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и Португальскую Мадейру.