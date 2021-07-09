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Установлен рекорд по числу украинцев, привитых от коронавируса за сутки

Вакцинация от коронавируса проходит в Украине пятый месяц
Вакцинация от коронавируса проходит в Украине пятый месяц
Фото: ЕРА

8 июля в Украине сделали рекордное число прививок от коронавируса. Об этом 9 июля проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

В Украине новый рекорд прививок за сутки. 109 160 человек вакцинировано против COVID-19 8 июля 2021 года. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы – 64 344 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее ввели 104 тыс. доз вакцин.

По данным Минздрава, прививки в четверг делали 724 мобильные бригады, 1525 пунктов и 35 центров вакцинации.

На 8 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1893148204181609

Согласно данным специализированного портала Минздрава, больше всего прививок сделали 8 июля в Киеве (20 266), меньше всего – в Черновицкой области (1175).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 3 306 008 прививок. Вакцинировано 2 223 408 человек, из них получили первую дозу – 2 223 406 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 082 602 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – говорится в отчете.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 59 928 доз препарата (большая часть как вторая доза).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, вакцинация, рекорд, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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