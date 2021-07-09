Установлен рекорд по числу украинцев, привитых от коронавируса за сутки

Вакцинация от коронавируса проходит в Украине пятый месяц Фото: ЕРА

В Украине новый рекорд прививок за сутки. 109 160 человек вакцинировано против COVID-19 8 июля 2021 года. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы – 64 344 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее ввели 104 тыс. доз вакцин.

По данным Минздрава, прививки в четверг делали 724 мобильные бригады, 1525 пунктов и 35 центров вакцинации.

На 8 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

Согласно данным специализированного портала Минздрава, больше всего прививок сделали 8 июля в Киеве (20 266), меньше всего – в Черновицкой области (1175).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 3 306 008 прививок. Вакцинировано 2 223 408 человек, из них получили первую дозу – 2 223 406 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 082 602 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – говорится в отчете.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 59 928 доз препарата (большая часть как вторая доза).