В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19

"В Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 31, медработников – 37). Также за прошедшие сутки госпитализированы 396 человек, летальных случаев – 12, выздоровели – 885 человек", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране зарегистрировали 617 новых случаев COVID-19. 6 июля было 610, 5 июля – 541, 4-го – 244.
За последние сутки сделали 41 607 тестов на коронавирус, 18 341 из них – методом ПЦР.
Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (203) и Одесской области (62).
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 240 246 случаев коронавирусной инфекции, скончались 52 572 пациента с COVID-19, выздоровели 2 176 110 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.