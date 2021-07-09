В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19

За 24 часа в стране сделали 41,6 тыс. тестов на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"В Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 31, медработников – 37). Также за прошедшие сутки госпитализированы 396 человек, летальных случаев – 12, выздоровели – 885 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 617 новых случаев COVID-19. 6 июля было 610, 5 июля – 541, 4-го – 244.

За последние сутки сделали 41 607 тестов на коронавирус, 18 341 из них – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (203) и Одесской области (62).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 240 246 случаев коронавирусной инфекции, скончались 52 572 пациента с COVID-19, выздоровели 2 176 110 человек.