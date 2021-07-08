Главный санврач Украины: Четвертая волна коронавируса должна стать последней

Игорь Кузин: Мы не ожидаем, что новая волна коронавируса будет катастрофической Фото: uacrisis.org

На вопрос ведущей о том, получится ли у Министерства здравоохранения реализовать план по применению 10 млн вакцин в Украине до конца лета, Кузин ответил положительно.

"10 млн доз – это цифра, которая поможет нам в более легкой форме перенести последнюю, четвертую волну коронавирусной болезни. Я уверен, что это должна быть именно последняя волна. Сейчас одну дозу прививок в Украине получили 2,136 млн человек и 956 тыс. получили полный курс. Сейчас установлены четкие индикаторы для каждой области, и мы видим, где эффективно используют свой ресурс, а где только начинают. Мы сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы эти 10 млн стали реальностью", – сказал он.

Кузин считает, что четвертая волна коронавируса не будет катастрофической.

"По поводу прогнозов: мы действительно считаем, что осенью мы будем иметь вспышку заболевания. Не могу сказать, что она будет очень большой. Мы не ожидаем, что она будет катастрофической. Это будет четвертая волна, и она должна быть ниже, чем предыдущие, за счет того, что мы сможем достичь адекватных уровней иммунизации населения, и мы уже точно знаем, что у нас есть сформированная часть населения, которая уже переболела", – сказал Кузин.