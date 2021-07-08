Главный санврач Украины: Четвертая волна коронавируса должна стать последней

На вопрос ведущей о том, получится ли у Министерства здравоохранения реализовать план по применению 10 млн вакцин в Украине до конца лета, Кузин ответил положительно.
"10 млн доз – это цифра, которая поможет нам в более легкой форме перенести последнюю, четвертую волну коронавирусной болезни. Я уверен, что это должна быть именно последняя волна. Сейчас одну дозу прививок в Украине получили 2,136 млн человек и 956 тыс. получили полный курс. Сейчас установлены четкие индикаторы для каждой области, и мы видим, где эффективно используют свой ресурс, а где только начинают. Мы сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы эти 10 млн стали реальностью", – сказал он.
Кузин считает, что четвертая волна коронавируса не будет катастрофической.
"По поводу прогнозов: мы действительно считаем, что осенью мы будем иметь вспышку заболевания. Не могу сказать, что она будет очень большой. Мы не ожидаем, что она будет катастрофической. Это будет четвертая волна, и она должна быть ниже, чем предыдущие, за счет того, что мы сможем достичь адекватных уровней иммунизации населения, и мы уже точно знаем, что у нас есть сформированная часть населения, которая уже переболела", – сказал Кузин.
По состоянию на 8 июля в Украине подтвердили 2,24 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 560 пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,2 млн.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
На 8 июля вакцинацию от коронавируса завершили 1 млн украинцев, всего в стране сделали 3,2 млн прививок от COVID-19.
Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.
В Национальной академии наук Украины предположили, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.