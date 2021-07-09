Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса "лучшая"

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал ТСН 8 июля.

Он призвал украинцев записываться на вакцинацию и получать прививки.

Глава Минздрава заверил, что "вакцина есть".

"И поверьте мне: лучшая вакцина та, которая есть у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине, признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса. Это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялась "Дельта", а это Великобритания и Испания", – добавил министр.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

По состоянию на 8 июля в Украине вакцинированы 2,1 млн человек, завершили вакцинацию более 1 млн.