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В Украине завершили вакцинацию 1 млн человек, Олимпиада в Токио будет проходить без зрителей. Главное за день

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В Украину поставили 5,1 млн доз вакцин от коронавируса
В Украину поставили 5,1 млн доз вакцин от коронавируса
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей четверга, 8 июля.

В Украине завершили вакцинацию 1 млн человек

В Украине по состоянию на 7 июля против коронавируса вакцинированы почти 2,2 млн человек, из них более 1 млн украинцев завершили вакцинацию.

Всего в Украину поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса. Из них – 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer/BioNTech.

Заседание по делу MH17

Суд в Нидерландах провел заседание по делу о катастрофе рейса МН17 в небе над Донбассом, на нем присутствовали родственники жертв. Адвокатов одного из обвиняемых – Олега Пулатова – на заседании не было, они следили за процессом в режиме трансляции. По видеосвязи в заседании принимал участие один из членов судейской коллегии – судья Дагмар Костер, который сейчас находится на карантине. 

Это последнее заседание этим летом, следующее назначили на 6 сентября. На нем дадут слово родственникам погибших.

У Зеленского новый пресс-секретарь

Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В Офисе президента сообщили, что Никифоров сопровождал главу государства в Литву во время визита 6–7 июля.

ЕС признал первые иностранные COVID-сертификаты

Европейский союз и Швейцария решили взаимно признать COVID-сертификаты. Решение вступит в силу с 9 июля.

Олимпиада будет проходить без зрителей

Олимпийские игры 2020 в Токио будут проходить без зрителей из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Зеленский назначил новую главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля назначил на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук. Также глава государства уволил с этой должности Андрея Бойчука.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Олимпиада, Токио, MH17, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Ивано-Франковская ОГА, Андрей Бойчук, Сергей Никифоров
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