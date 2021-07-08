Суд по делу МН17 провел последнее этим летом заседание. Следующее состоится в сентябре

Адвокатов одного из обвиняемых – Олега Пулатова – на заседании не было, они следили за процессом в режиме трансляции. По видеосвязи в заседании принимал участие один из членов судейской коллегии – судья Дагмар Костер, который сейчас находится на карантине.

Суд отклонил большинство из ходатайств защиты. В частности, отказано в ходатайстве об исследовании всех обломков самолета и в запросе о дополнительных данных российского концерна "Алмаз-Антей", уточняет "Укринформ".

Защита Пулатова просила изучить видео, где украинский бизнесмен Игорь Коломойский якобы говорит о сбивании MH17. Это ходатайство тоже отклонили, так как судьи не считают, что в нем есть хоть что-то важное для суда, сообщил в Twitter аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Суд переходит к ходатайству защиты по видео с Коломойским, суд не считает, что в нем есть хоть что-то важное для суда, так что ходатайство отклонено.

(подробнее: https://t.co/PtyH3j67Pv) — Prisoner of consciousness * #NotOurTsar (@Mortis_Banned) July 8, 2021

В то же время суд удовлетворил одно из ходатайств адвокатов и отправил аудиозаписи прослушки Пулатова на анализ относительно манипуляций, крайний срок анализа – 1 ноября 2021 года.

Это последнее заседание этим летом, следующее назначили на 10.00 (11.00 по киевскому времени) 6 сентября, сообщает сайт суда. На нем дадут слово родственникам погибших.