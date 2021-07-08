ЕС впервые признал иностранные COVID-сертификаты

"Сегодня Комиссия приняла решение, гарантирующее, что сертификаты COVID-19, выданные Швейцарией, будут считаться эквивалентными цифровому COVID-сертификату ЕС. Это означает, что Швейцария, как первая страна, не входящая в 30 стран ЕС и Европейской экономической зоны, будет подключена к системе ЕС и что швейцарские COVID-сертификаты будут приниматься в ЕС на тех же условиях, что и цифровой COVID-сертификат ЕС", – говорится в сообщении.

В то же время Швейцария согласилась признать цифровой COVID-сертификат ЕС.

Решение вступит в силу 9 июля.

Контекст:

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Сообщалось, что документ должен облегчить поездки. В частности, его владелец может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС.

9 июня Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. Семь стран ЕС – Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия – уже выдают цифровые COVID-сертификаты в тестовом режиме.

14 июня в ЕС утвердили правила применения цифровых COVID-сертификатов. Документы будут выдаваться в цифровом и бумажном форматах, будут бесплатными и будут содержать информацию о сделанной вакцинации, проведенных тестах на наличие коронавируса или приобретенном иммунитете. Обладатели таких цифровых сертификатов, подлинность которых подтверждается индивидуальным QR-кодом, будут избавлены от необходимости делать дополнительные тесты на коронавирус, прохождения карантина или самоизоляции.

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

В приложении "Дія" 5 июля появились первые сертификаты о вакцинации против коронавируса, главной проблемой по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных об иммунизации украинцев. Сейчас введены два вида сертификатов: международный (для путешествий после завершения процедуры признания) и внутренний (например, для посещение массовых мероприятий на территории Украины), сообщали в Министерстве цифровой трансформации.

Ранее, с 11 июня, сертификаты о вакцинации от COVID-19 взаимно признали Венгрия и Украина. Венгрия – первая страна ЕС, признавшая украинское свидетельство о полной иммунизации против коронавируса. Для полностью вакцинированных туристов из Украины также открыли свои границы Эстония, Австрия и Нидерланды. Кроме того, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания, Исландия и Швеция открыли границы для иностранных туристов, привитых индийским препаратом Covishield (которым вакцинировали в Украине), сообщала BBC News.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами, в частности с Грузией, Турцией и Мальтой. В офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции добавили, что работа по признанию COVID-сертификатов идет с Кипром и Францией.