На Донбассе погиб украинский военный, в Украине зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса. Главное за день

На Донбассе за два дня погибли двое украинских военных

4 июля, в воскресенье, на Донбассе погиб украинский военный медик Юрий Письменный, еще один военнослужащий получил осколочные ранения.

5 июля боевики вновь обстреливали украинские позиции – военный погиб, еще трое были ранены.

Украинская делегация в ТКГ обсудит обострение на Донбассе.

Хроники пандемии

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson. Это первая зарегистрированная в стране вакцина, которая требует введения только одной дозы.

Из-за угрозы штамма "Дельта" Минздрав ужесточил условия въезда для украинцев, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии.

В приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных. Для переболевших и сдавших ПЦР-тест они ожидаются в течение июля. В МИД рассказали, с какими странами Украина ведет переговоры о признании COVID-сертификатов.

Заблокированы активы "контрабандных" компаний из санкционного списка СНБО

В Украине заблокирована деятельность всех 174 фирм, которые фигурируют в "контрабандном" списке Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили в СБУ.

НАБУ открыло производство по факту возможной халатности Шмыгаля

Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной халатности премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Кабинета Министров при выделении средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы государственного управления.

Украина заработала €16 млн на Евро 2020

По правилам УЕФА, сборная Украины должна получить €16 млн за свое выступление на чемпионате Европы 2020 года.

В Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за нападений, пострадало более 50 журналистов

В столице Грузии Тбилиси вспыхнули беспорядки – противники шествия ЛГБТ-сообщества напали на журналистов, которые собирались освещать мероприятие. "Марш достоинства" отменили из-за опасений за безопасность его участников. Пострадало более 50 журналистов.

На Филиппинах разбился самолет, погибли десятки людей

Потерпел крушение транспортный самолет, на борту которого было 96 военных. Борт не смог совершить посадку. Погибло 50 человек.

Первая страна ЕС признала офис Тихановской диппредставительством

Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве.