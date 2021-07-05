Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло

По словам военных, на борту самолета находилось 96 военнослужащих. После крушения удалось спасти 49 военных, в том числе несколько человек, которые спрыгнули с самолета. 47 военных погибли.

От упавших обломков самолета также пострадали семь человек, находившихся в тот момент на земле. Трое из них погибли.

Агентство отмечает, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории ВВС Филиппин. До этого наибольшее число жертв среди военных было при крушении самолета в 1971 году, когда погибло 40 человек.