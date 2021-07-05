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Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло

В результате авиакатастрофы погибли 47 военных и трое гражданских
В результате авиакатастрофы погибли 47 военных и трое гражданских
Фото: EPA

Военные на Филиппинах обнаружили тела последних жертв крушения военно-транспортного самолета Hercules Lockheed C-130. Общее число погибших достигло 50 человек, сообщает Associated Press.

По словам военных, на борту самолета находилось 96 военнослужащих. После крушения удалось спасти 49 военных, в том числе несколько человек, которые спрыгнули с самолета. 47 военных погибли.

От упавших обломков самолета также пострадали семь человек, находившихся в тот момент на земле. Трое из них погибли.

Агентство отмечает, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории ВВС Филиппин. До этого наибольшее число жертв среди военных было при крушении самолета в 1971 году, когда погибло 40 человек.

Контекст:

Военный самолет Hercules разбился при попытке совершить посадку в аэропорту острова Холо. Военные направлялись для борьбы с повстанцами. 

Борт упал в лесистой местности недалеко от аэропорта. Перед крушением несколько военных выпрыгнули из самолета.

Теги: Филиппины, самолет, авиакатастрофа, аэропорт, военные, крушение, жертвы, остров, погибшие
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