Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах увеличилось, среди погибших оказались находившиеся на земле

Ранее было известно о 45 погибших.

Выяснилось, что среди жертв крушения самолета есть трое гражданских лиц, которые находились на земле в момент авиакатастрофы. Еще четыре человека, не летевших в самолете, получили ранения.

Среди военных, которые находились на борту разбившегося самолета, пострадавших 49, пишет Reuters.

Военные заявили, что не обнаружили признаков нападения на самолет перед его падением.