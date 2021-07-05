Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах увеличилось, среди погибших оказались находившиеся на земле

Ранее было известно о 45 погибших.
Выяснилось, что среди жертв крушения самолета есть трое гражданских лиц, которые находились на земле в момент авиакатастрофы. Еще четыре человека, не летевших в самолете, получили ранения.
Среди военных, которые находились на борту разбившегося самолета, пострадавших 49, пишет Reuters.
Военные заявили, что не обнаружили признаков нападения на самолет перед его падением.
Военный самолет Hercules разбился при попытке совершить посадку в аэропорту острова Холо. Военные направлялись для борьбы с повстанцами.
Борт упал в лесистой местности недалеко от аэропорта. Перед крушением несколько военных выпрыгнули из самолета.