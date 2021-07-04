ГОРДОН
 
 
События

На Филиппинах потерпел крушение самолет, погибли десятки людей. Фоторепортаж

Вчера 22.04
4 июля на Филиппинах разбился транспортный самолет Hercules Lockheed C-130, на борту которого было 96 военных. Борт не смог совершить посадку. Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 45 человек, десятки попали в больницу. Есть пропавшие без вести. По данным Reuters, перед падением несколько находившихся в самолете военных выпрыгнули, однако неясно, выжили ли они. Фотографии с места падения опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Филиппины, самолет, авиакатастрофа, военные, крушение, жертвы, пропавшие без вести
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020 G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил G
Елена ПОСКАННАЯ
  Никонов: Считаю, что некоторые статьи законопроекта №5600, касающиеся рынка недвижимости, – экономическая диверсия
  Никонов: Считаю, что некоторые статьи законопроекта №5600, касающиеся рынка недвижимости, – экономическая диверсия G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS