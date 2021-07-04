На Филиппинах потерпел крушение самолет, погибли десятки людей. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
4 июля на Филиппинах разбился транспортный самолет
Hercules Lockheed C-130, на борту которого было 96 военных. Борт не смог совершить посадку. Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 45 человек
, десятки попали в больницу. Есть пропавшие без вести. По данным Reuters
, перед падением несколько находившихся в самолете военных выпрыгнули, однако неясно, выжили ли они. Фотографии с места падения опубликовало агентство ЕРА
.