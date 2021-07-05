"Абсолютная красота". Моника Белуччи с 16-летней дочерью снялись для обложки итальянского Vogue. Фото

56-летняя Моника Белуччи стала мамой в 40 лет, сейчас ее старшей дочери 16. Фото: monicabellucciofficiel / Instagram

Снимки разместили на своих страницах в Instagram и сама Белуччи, и ее дочь, и официальный аккаунт глянцевого журнала.

"Абсолютная красота", – восхитился снимком пользователь с ником

"Завораживающее фото", – написал bellucci.xo.

"Две сияющие и прекрасные дамы, мама и дочь", – прокомментировал pancogitom.

View this post on Instagram A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

View this post on Instagram A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)