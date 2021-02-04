Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2021
 
Новости

16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда

Редакция французского журнала мод назвала 16-летнюю дочь французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Белуччи Деву Кассель "новой музой итальянской моды".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дева Кассель дебютировала в качестве фотомодели осенью 2020 года
Дева Кассель дебютировала в качестве фотомодели осенью 2020 года
Фото: d.casseluxxi / Instagram

Старшая дочь французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Белуччи, 16-летняя Дева Кассель стала героиней обложки французского глянцевого издания Elle. Об этом на своей странице в Instagram 4 февраля сообщила ее мать.

Дочь актеров запечатлена на фото в наряде от итальянского модного дома Prada. Редакция в анонсе свежего выпуска журнала назвала Деву Кассель "новой музой итальянской моды".

Дева Кассель (2004) – старшая дочь Белуччи и Касселя. Ее дебют как фотомодели состоялся осенью 2020 года, когда ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.

Журнал о моде Elle был основан во Франции в 1945 году. Во Франции издание имеет еженедельные тиражи.

Теги: дети, бренд, Моника Белуччи, Венсан Кассель, Дева Кассель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
Алеся БАЦМАН
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Елена КРАВЧЕНКО
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы
Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы
Уэст вывез из общего дома с Кардашян 500 пар своей обуви – СМИ
Уэст вывез из общего дома с Кардашян 500 пар своей обуви – СМИ
  Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео
  Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео
Жена Остапчука рассказала, что думает о сексе мужа с бывшей женой после их расставания
Жена Остапчука рассказала, что думает о сексе мужа с бывшей женой после их расставания
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
Боузман посмертно номинирован на "Золотой глобус"
Боузман посмертно номинирован на "Золотой глобус"
"Встречаю свои 39 в лучшем состоянии". Брежнева покривлялась для фото
"Встречаю свои 39 в лучшем состоянии". Брежнева покривлялась для фото
"Я ушла от него из-за измен и злоупотребления наркотиками". Дита фон Тиз отреагировала на обвинения в насилии в адрес ее экс-супруга Мерилина Мэнсона
"Я ушла от него из-за измен и злоупотребления наркотиками". Дита фон Тиз отреагировала на обвинения в насилии в адрес ее экс-супруга Мерилина Мэнсона
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS