16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда

Редакция французского журнала мод назвала 16-летнюю дочь французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Белуччи Деву Кассель "новой музой итальянской моды".

Старшая дочь французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Белуччи, 16-летняя Дева Кассель стала героиней обложки французского глянцевого издания Elle. Об этом на своей странице в Instagram 4 февраля сообщила ее мать.

Дочь актеров запечатлена на фото в наряде от итальянского модного дома Prada. Редакция в анонсе свежего выпуска журнала назвала Деву Кассель "новой музой итальянской моды".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Дева Кассель (2004) – старшая дочь Белуччи и Касселя. Ее дебют как фотомодели состоялся осенью 2020 года, когда ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.

Журнал о моде Elle был основан во Франции в 1945 году. Во Франции издание имеет еженедельные тиражи.