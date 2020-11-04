Итальянская актриса Моника Белуччи позировала для итальянского журнала мод в скульптурной студии Galleria Romanelli, демонстрируя новые модели одежды от Dolce&Gabbana.

Съемки с участием Белуччи проходили во Флоренции Фото: vogueitalia / Instagram

Итальянская актриса Моника Белуччи приняла участие в фотосессии, посвященной новой коллекции от Dolce&Gabbana. Снимки актрисы обнародованы на сайте итальянского издания Vogue.

Съемки проходили во Флоренции в скульптурной студии Galleria Romanelli. Актриса позирует в кадре в нарядах из новой коллекции Dolce&Gabbana под названием Alta Moda, говорится в публикации.

Белуччи сыграла в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "007: Спектр", "Необратимость".

В мае 2020 года Белуччи стала лицом женского журнала Madame Figaro, позируя в кадре с короткими волосами.