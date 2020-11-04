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04 ноября, 2020
 
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Белуччи снялась для итальянского глянца в нарядах от Dolce&Gabbana

Итальянская актриса Моника Белуччи позировала для итальянского журнала мод в скульптурной студии Galleria Romanelli, демонстрируя новые модели одежды от Dolce&Gabbana.

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Съемки с участием Белуччи проходили во Флоренции
Съемки с участием Белуччи проходили во Флоренции
Фото: vogueitalia / Instagram

Итальянская актриса Моника Белуччи приняла участие в фотосессии, посвященной новой коллекции от Dolce&Gabbana. Снимки актрисы обнародованы на сайте итальянского издания Vogue.

Съемки проходили во Флоренции в скульптурной студии Galleria Romanelli. Актриса позирует в кадре в нарядах из новой коллекции Dolce&Gabbana под названием Alta Moda, говорится в публикации.

https://www.facebook.com/VogueItalia/posts/10158209259622772

Белуччи сыграла в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "007: Спектр", "Необратимость".

В мае 2020 года Белуччи стала лицом женского журнала Madame Figaro, позируя в кадре с короткими волосами.

Теги: Dolce&Gabbana, Моника Белуччи, Vogue
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