Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца

Дочь французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Белуччи сфотографировалась с журналом, на обложке которого опубликовано ее изображение.

Старшая дочь французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Белуччи, 16-летняя Дева Кассель 10 октября в Instagram прокомментировала опыт сотрудничества с редакцией французского издания Elle, на обложке которого было размещено ее фото.

"Всем огромное спасибо за поддержку. Отличный опыт работы", – написала Кассель.

В качестве иллюстрации она обнародовала фото, на котором запечатлена с журналом со своим изображением на обложке.

О дебюте Девы Кассель в качестве модели для обложки журнала 8 октября в своем микроблоге сообщила Белуччи.

Дева Кассель (2004) – старшая дочь Белуччи и Касселя. Актеры прожили в браке с 1999-го по 2013 год. Их младшая дочь Леони родилась в 2010 году.

После развода с Белуччи Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 30 лет. У супругов есть дочь Амазони Кассель (2019).

Белуччи после расставания с отцом своих дочерей не афиширует личную жизнь.

Журнал о моде Elle был основан во Франции в 1945 году. Во Франции издание имеет еженедельные тиражи.