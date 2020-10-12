Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца

Старшая дочь французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Белуччи, 16-летняя Дева Кассель 10 октября в Instagram прокомментировала опыт сотрудничества с редакцией французского издания Elle, на обложке которого было размещено ее фото.
"Всем огромное спасибо за поддержку. Отличный опыт работы", – написала Кассель.
В качестве иллюстрации она обнародовала фото, на котором запечатлена с журналом со своим изображением на обложке.
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Thank you all so much for the support ! It was an amazing experience to work for @ellefr and the crew
О дебюте Девы Кассель в качестве модели для обложки журнала 8 октября в своем микроблоге сообщила Белуччи.
Дева Кассель (2004) – старшая дочь Белуччи и Касселя. Актеры прожили в браке с 1999-го по 2013 год. Их младшая дочь Леони родилась в 2010 году.
После развода с Белуччи Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 30 лет. У супругов есть дочь Амазони Кассель (2019).
Белуччи после расставания с отцом своих дочерей не афиширует личную жизнь.
Журнал о моде Elle был основан во Франции в 1945 году. Во Франции издание имеет еженедельные тиражи.