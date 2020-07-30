"Потерять красоту, что была в молодости – это больно". В сети обсуждают фото Белуччи без ретуши. Фото

55-летняя итальянская актриса Моника Белуччи была запечатлена на камеру во время прогулки. Фотографии актрисы без обработки опубликованы на странице фан-аккаунта в Instagram.
Актриса выбрала для прогулки черное длинное платье, дополнив образ сумкой-мешком, которую несла на плече, придерживая рукой. Волосы Белуччи собрала в пучок на затылке.
"В 55 выглядеть на 70? Ну такое", – обсудили внешность актрисы пользователи сети.
"Ребята, ей всего 55! Очень плохо выглядит и для своего возраста, и для обеспеченного человека, и, черт возьми, для такой прекрасной женщины!" – написали в комментариях поклонники актрисы.
"Она красива, но потерять ту красоту, что была в молодости – это больно. Словно исчезает шедевр", – комментируют фото подписчики фан-страницы.
"Она прекрасна в любом возрасте", – считают другие.
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Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Facebook также прокомментировала фото актрисы.
"О боже!" Нашли к кому цепляться. Она им как-то не так выглядит. Не так, как им бы хотелось. Да она плевать хотела на их вопли! Она живет и выглядит так, как считает нужным. Вы прекрасны! Счастья вам, богиня!" – написала она на своей странице в Facebook.
Белуччи известна по ролям в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "007: Спектр", "Необратимость".
30 сентября актрисе исполнится 56 лет.