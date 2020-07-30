Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2020
 
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"Потерять красоту, что была в молодости – это больно". В сети обсуждают фото Белуччи без ретуши. Фото

55-летняя итальянская актриса Моника Белуччи была замечена на улице в черном макси-платье с сумкой-мешком в руках.

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В сентябре Белуччи исполнится 56 лет
В сентябре Белуччи исполнится 56 лет
Фото: monicabellucciofficiel / Instagram

55-летняя итальянская актриса Моника Белуччи была запечатлена на камеру во время прогулки. Фотографии актрисы без обработки опубликованы на странице фан-аккаунта в Instagram. 

Актриса выбрала для прогулки черное длинное платье, дополнив образ сумкой-мешком, которую несла на плече, придерживая рукой. Волосы Белуччи собрала в пучок на затылке. 

Фото: bzname_nitosti / Instagram
Фото: bzname_nitosti / Instagram

"В 55 выглядеть на 70? Ну такое", – обсудили внешность актрисы пользователи сети. 

"Ребята, ей всего 55! Очень плохо выглядит и для своего возраста, и для обеспеченного человека, и, черт возьми, для такой прекрасной женщины!" – написали в комментариях поклонники актрисы. 

"Она красива, но потерять ту красоту, что была в молодости – это больно. Словно исчезает шедевр", – комментируют фото подписчики фан-страницы. 

"Она прекрасна в любом возрасте", – считают другие. 

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Facebook также прокомментировала фото актрисы.

"О боже!" Нашли к кому цепляться. Она им как-то не так выглядит. Не так, как им бы хотелось. Да она плевать хотела на их вопли! Она живет и выглядит так, как считает нужным. Вы прекрасны! Счастья вам, богиня!" – написала она на своей странице в Facebook. 

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1617378561763908

Фото: monicabellucciofficiel / Instagram
Белуччи в январе 2020 года на светском мероприятии. Фото: monicabellucciofficiel / Instagram

Белуччи известна по ролям в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "007: Спектр", "Необратимость". 

30 сентября актрисе исполнится 56 лет. 

Теги: Италия, Моника Белуччи, актриса, фото
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