"Потерять красоту, что была в молодости – это больно". В сети обсуждают фото Белуччи без ретуши. Фото

55-летняя итальянская актриса Моника Белуччи была замечена на улице в черном макси-платье с сумкой-мешком в руках.

55-летняя итальянская актриса Моника Белуччи была запечатлена на камеру во время прогулки. Фотографии актрисы без обработки опубликованы на странице фан-аккаунта в Instagram.

Актриса выбрала для прогулки черное длинное платье, дополнив образ сумкой-мешком, которую несла на плече, придерживая рукой. Волосы Белуччи собрала в пучок на затылке.

Фото: bzname_nitosti / Instagram

"В 55 выглядеть на 70? Ну такое", – обсудили внешность актрисы пользователи сети.

"Ребята, ей всего 55! Очень плохо выглядит и для своего возраста, и для обеспеченного человека, и, черт возьми, для такой прекрасной женщины!" – написали в комментариях поклонники актрисы.

"Она красива, но потерять ту красоту, что была в молодости – это больно. Словно исчезает шедевр", – комментируют фото подписчики фан-страницы.

"Она прекрасна в любом возрасте", – считают другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Прекрасная #моникабелуччи в Париже Публикация от FACTS | CELEBRITY'S | MOVIE (@zname_nitosti) 22 Июл 2020 в 12:25 PDT

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Facebook также прокомментировала фото актрисы.

"О боже!" Нашли к кому цепляться. Она им как-то не так выглядит. Не так, как им бы хотелось. Да она плевать хотела на их вопли! Она живет и выглядит так, как считает нужным. Вы прекрасны! Счастья вам, богиня!" – написала она на своей странице в Facebook.

Белуччи в январе 2020 года на светском мероприятии. Фото: monicabellucciofficiel / Instagram

Белуччи известна по ролям в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "007: Спектр", "Необратимость".

30 сентября актрисе исполнится 56 лет.