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02 февраля, 2021
 
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"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ

Итальянская актриса Моника Белуччи снялась полуобнаженной.

Белуччи родилась в 1964 году
Белуччи родилась в 1964 году
Фото: monicabellucciofficiel / Instagram

Итальянская актриса Моника Белуччи приняла участие в съемках рекламы часов от французского ювелирного дома Cartier. Фото артистка опубликовала 2 февраля в Instagram.

На снимке Белуччи позирует в черных колготах и удлиненном расстегнутом пиджаке от итальянского бренда Max Mara, сидя на высокой белой тумбе. 

"Так похудела, моя девочка", – оценили фото поклонники актрисы. 

"Она прекраснее, чем Cartier", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"О, ты похудела, тебе идет", – написали в комментариях подписчики Белуччи.

Белуччи родилась в 1964 году в Италии. В 1987 году дебютировала в качестве модели, а в 1990 году сыграла свою первую роль в фильме "Жизнь с детьми".

Она стала известной благодаря ролям в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "007: Спектр", "Необратимость".

Актриса дважды была замужем. Ее первым мужем стал фотограф Клаудио Карлос Бассо. Супруги прожили вместе четыре года и расстались в 1994 году. 

В браке с французским актером Венсаном Касселем Белуччи родила двоих дочерей – Деву (2004) и Леони (2010). Пара рассталась в 2013 году после 14 лет совместной жизни.

Теги: реклама, Моника Белуччи, актриса, Cartier
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