Суд арестовал экс-чиновника Минобороны по делу о поставках ВСУ некачественной техники. Павловскому меру пресечения не избрали

Павловский и другие участники схемы могли нанести ущерб государству на сумму более 475 млн грн Фото: 5.ua

По решению суда, экс-чиновника взяли на два месяца под стражу с возможностью внести около 475 млн грн залога. ZN.UA уточнило, что речь идет об Андрее Араптанове.

Второму фигуранту дела – бывшему замминистра обороны Украины Игорю Павловскому – суд не успел избрать меру пресечения. Заседание перенесли, а ходатайство об отводе судьи не удовлетворили. Дело в дальнейшем будет вести судья Алексей Соколов, сообщил "5 канал".

В деле также фигурирует глава правления завода "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра и еще один бывший начальник департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники. Четырем фигурантам дела следователи ГБР объявили о подозрении 2 июля.

Фигурантов дела подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016–2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины, отметили в ГБР.