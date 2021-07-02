САП передала в Высший антикоррупционный суд дело Гладковского-старшего

Речь идет о вероятном нанесении государству убытков на 17,44 млн грн. Другие фигуранты дела – бывшие заместитель министра обороны и директор департамента Минобороны.

Имя экс-чиновника САП не называет, но должность и обстоятельства дела указывают на бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Контекст:

В феврале – марте 2019 года программа "Наші гроші" обнародовала расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома".

Согласно расследованию, в схеме участвовали в том числе бывший глава "Укроборонпрома" Павел Букин, тогдашний первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь.

В центре коррупционного скандала оказалась фирма "Оптимумспецдеталь" (по данным расследователей – одна из фирм-прокладок).

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку машин по завышенным ценам у собственного предприятия "Богдан Моторс".

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба. 21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляции на это решение.