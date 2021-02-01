Гладковский подал в суд на журналистов Bihus.info

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский просит суд защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, которые, по его мнению, были нарушены из-за расследования журналистов проекта Bihus.info.

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский подал в суд на журналистов издания Bihus.info, которые расследовали его причастность к хищениям в оборонном комплексе. Об этом в Facebook сообщила юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы журналистов.

Гладковский просит суд защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, которые, по его мнению, были нарушены из-за сюжета "Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)".

Ранее из-за этого расследования в суд уже обращался сын экс-замглавы СНБО Игорь Гладковский, который также фигурировал в деле. Однако если Игорь просил признать недостоверной всю информацию, распространенную в сюжете, то требования Гладковского-старшего касаются только двух предложений, в которых говорится о его отношении к деятельности фигурантов расследования.

Иск Гладковского касается следующих слов, звучащих в видео: "Группа молодых вступает в сговор с оборонительными чиновниками, они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии, накручивают цены в разы и в сговоре с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы. В группу входят: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский..."

Помимо признания недостоверной и опровержения информации, истец также требует от журналистов возместить моральный ущерб в размере 2,4 млн грн.

Иск подали в Винницкий городской суд. Представитель журналиста и главы проекта Bihus.info Дениса Бигуса просил перенести рассмотрение заседания в Борисполь, так как именно там фактически живет Бигус, хотя зарегистрирован в Виннице, но ему отказали.

Сейчас по делу состоялось уже два подготовительных заседания, и следующее назначено на 3 февраля на 10.00.

25 февраля 2019-го журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором обвинили Олега Гладковского, его сына Игоря и тогдашнего директора "Укроборонпрома" Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины.

Согласно расследованию, сын тогдашнего замсекретаря СНБО и его партнеры организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия "Укроборонпрома" покупали эти детали у фирм-прокладок по ценам, завышенным в несколько раз.

Это расследование стало причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является. Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. 21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО.