НАБУ сообщило о новом подозреваемом по делу "Оптимумспецдетали". СМИ заявляют, что речь идет о сыне Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фигуранту дела "Оптимумспецдетали" о подозрении в злоупотреблении влиянием. "РБК-Украина" и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко заявили, что речь идет об Игоре Гладковском, сыне бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 декабря сообщили о подозрении получении 950 тыс. грн фигуранту дела "Оптимусспецдетали". Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015–2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий. Благодаря усилиям подозреваемого "Оптимумспецдеталь" получала преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома", за что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы", – говорится в сообщении.

По данным следствия, по одному договору подозреваемый мог получить 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

"Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности – остальные факты пока исследуют", – сообщили в НАБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Детективы ведут расследование указанных фактов с 2019 года, отметили в бюро.

"Следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое – на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми (с лицом, которому сейчас сообщили о подозрении)", – отметили в НАБУ.

Имени подозреваемого в бюро не назвали, но, по данным источников "РБК-Украина", речь идет об Игоре Гладковском, сыне бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского. Также об этом сообщал член набсовета "Укрзалізниці", бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

В марте 2019 года "Оптимумспецдеталь" оказалась в центре коррупционного скандала вокруг закупок "Укроборонпрома", о чем первыми рассказали журналисты программы "Наші гроші" (проект Bihus.info). По их данным, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома".

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является. Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.