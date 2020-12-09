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Суд отменил обязательство Bihus.info опровергнуть причастность сына Гладковского к хищениям в оборонке

25 февраля 2019-го журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонном комплексе Украины, героями сюжета стали экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь. Последний через суд добился, чтобы журналисты опровергли информацию о его причастности, но теперь апелляционный суд отменил это решение.

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Игорь Гладковский в марте 2019-го подал иск в суд на журналистов о защите чести и достоинства
Игорь Гладковский в марте 2019-го подал иск в суд на журналистов о защите чести и достоинства
Скриншот: Ваші Гроші / YouTube

Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского районного суда Киева, который обязал журналистов Bihus.info опровергнуть информацию о причастности сына экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря к хищениям в сфере обороны. Об этом сообщается на Facebook-странице юридической компании "Миллер", которая представляет интересы журналистов.

"Отменено решение суда первой инстанции, которым журналистов обязывали опровергать информацию, которую они даже не озвучивали в своем журналистском сюжете "Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)", – говорится в сообщении юристов.

По словам юристов, они смогли доказать, что требования Гладковского о признании недостоверной всей информации, распространенной журналистами, не могут быть удовлетворены – высказывания в сюжете содержат правдивую информацию, не касаются истца и являются оценочными суждениями.

"А в соответствии с действующим законодательством такая информация не может быть опровергнута. Не подлежит опровержению и вымышленный истцом образ "организатора", – подчеркнули в "Миллере".

25 февраля 2019-го журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором обвинили Олега Гладковского, его сына Игоря и тогдашнего директора "Укроборонпрома" Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины.

Согласно расследованию, сын замсекретаря СНБО и его партнеры организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия "Укроборонпрома" покупали эти детали у фирм-прокладок по ценам, завышенным в несколько раз.

Это расследование стало причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

Сын Гладковского в марте 2019-го подал иск в суд на журналистов о защите чести, достоинства и деловой репутации, а в июле этого года суд его удовлетворил и обязал журналистов опровергнуть информацию.

Теги: Олег Гладковский, журналисты, апелляционный суд, Игорь Гладковский
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