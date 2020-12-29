Хищения в оборонке. НАБУ завершило расследование в отношении Гладковского-младшего

Национальное антикоррупционное бюро открыло для ознакомления стороны защиты материалы дела по "Оптимумспецдетали", фигурантом которого является сын бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь. В дальнейшем дело перейдет на рассмотрение в суд.

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по подозрению фигуранта дела "Оптимумспецдетали" в получении 950 тыс. грн. Об этом НАБУ сообщило 28 декабря.

Имя подозреваемого не уточняется, но, судя по деталям дела, речь об Игоре Гладковском, сыне бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Материалы дела открыли для ознакомления стороной защиты перед тем, как обвинительный акт будет направлен в суд.

Следствие установило, что Гладковский-младший вместе с еще рядом лиц в 2015–2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Благодаря усилиям подозреваемого, компания "Оптимумспецдеталь" получала преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности – остальные факты пока исследуют.

21 декабря Гладковскому-младшему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Расследование дела детективы НАБУ ведут с ноября 2019-го. В общем следствие установило восемь участников коррупционной схемы. Из них два человека осуждены, трое – на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы госконцерну "Укроборонпром" поставили товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн.

"Оптимумспецдеталь" оказалась в центре коррупционного скандала вокруг закупок "Укроборонпрома" в марте 2019-го, о чем первыми рассказали журналисты программы "Наші гроші" (проект Bihus.info). По их данным, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома".

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является. Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.