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В САП сомневаются, что прокуроры будут просить избрать меру пресечения для сына Гладковского

По словам и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, расследование производства, в котором фигурирует сын бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, вышло на финальную стадию.

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21 декабря Игорю Гладковскому сообщили о подозрении, писали СМИ
21 декабря Игорю Гладковскому сообщили о подозрении, писали СМИ
Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вероятно, не будут ходатайствовать об избрании меры пресечения для Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского. 

Об этом и.о. главы САП Максим Грищук рассказал в интервью hromadske, опубликованном 25 декабря. 

"Я думаю, что не будет меры пресечения, насколько прокуроры докладывали", – сказал он. 

Грищук отметил, что расследование находится на финальной стадии и в ближайшее время могут быть открыты материалы дела. 

"Мы расследуем дело больше полутора лет. Все следственные действия проведены, нужно было определенные процессуальные документы получить, поэтому так затянулось", – добавил он. 

21 декабря Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды фигуранту дела компании "Оптимусспецдеталь". Имя подозреваемого в НАБУ не называли, но СМИ писали, что речь идет о сыне Гладковского. Грищук, когда ведущий hromadske говорил, что подозрение вручили сыну Гладковского, утвердительно кивнул.  

В марте 2019 года "Оптимумспецдеталь" оказалась в центре коррупционного скандала вокруг закупок "Укроборонпрома", о чем первыми рассказали журналисты программы "Наші гроші" (проект Bihus.info). По их данным, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на ДонбассеВ программе говорилось, что участники группы посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома".

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является. Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укроборонпром, расследование, НАБУ, Максим Грищук, подозрение, САП, Игорь Гладковский, Оптимумспецдеталь
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