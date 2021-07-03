ГБР вручило подозрение экс-заместителю министра обороны и бывшему главе правления "Кузницы на Рыбальском"

По версии правоохранителей, бывший глава правления завода "Кузница на Рыбальском" подал идею экс-заместителю министра обороны Украины заключить госконтракт именно с его предприятием. Чиновник поручил своим подчиненным в одном из департаментов Минобороны заключить контракт по строительству катеров с указанным заводом, заявили в ГБР.

Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты. В 2016 году потребность включили в показатели государственного оборонного заказа, уточнил Офис генпрокурора Украины.

Должностные лица понимали, что завод не сможет выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки – до конца 2017 года – из-за отсутствия проекта производства, отметили прокуроры.

В ходе следствия следователи ГБР выявили другой факт превышения служебных полномочий замминистра обороны Украины и одного из директоров подчиненного ему департамента. Они закупили для нужд ВСУ санитарные автомобили производства ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР подсчитало, что такими действиями государству нанесли ущерб на сумму более 475 млн грн. Во время обысков у одного из фигурантов следователи изъяли оружие, более $364 тыс., около €53 тыс. и почти 3 млн грн наличными. Следователи ГБР сообщили о подозрении трем бывшим чиновникам Министерства обороны Украины, в частности замминистра обороны Украины в 2015–2019 годах, директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015–2017 годах и директору этого же департамента, который занимал свою должность с 2018-го по 2019 год. Бывший глава правления "Кузницы на Рыбальском" также получил подозрение.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 (соучастие в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса. Действия бывшего главы правления "Кузницы на Рыбальском" квалифицированы по ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 (подстрекательство к превышению военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины.

В ГБР не назвали фамилии подозреваемых. Собеседник "Украинской правды" сказал, что упомянутый среди фигурантов бывший заместитель министра обороны – это Игорь Павловский.