ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

ГБР вручило подозрение экс-заместителю министра обороны и бывшему главе правления "Кузницы на Рыбальском"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подозреваемые могли нанести ущерб государству на сумму более 475 млн грн
Подозреваемые могли нанести ущерб государству на сумму более 475 млн грн
Фото: dbr.gov.ua

Бывших чиновников Министерства обороны Украины и менеджмент завода "Кузница на Рыбальском" подозревают в поставках военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госбюро расследований 2 июля.

По версии правоохранителей, бывший глава правления завода "Кузница на Рыбальском" подал идею экс-заместителю министра обороны Украины заключить госконтракт именно с его предприятием. Чиновник поручил своим подчиненным в одном из департаментов Минобороны заключить контракт по строительству катеров с указанным заводом, заявили в ГБР.

Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты. В 2016 году потребность включили в показатели государственного оборонного заказа, уточнил Офис генпрокурора Украины. 

Должностные лица понимали, что завод не сможет выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки – до конца 2017 года – из-за отсутствия проекта производства, отметили прокуроры.

В ходе следствия следователи ГБР выявили другой факт превышения служебных полномочий замминистра обороны Украины и одного из директоров подчиненного ему департамента. Они закупили для нужд ВСУ санитарные автомобили производства ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины, рассказали в Госбюро расследований. 

ГБР подсчитало, что такими действиями государству нанесли ущерб на сумму более 475 млн грн. Во время обысков у одного из фигурантов следователи изъяли оружие, более $364 тыс., около €53 тыс. и почти 3 млн грн наличными. Следователи ГБР сообщили о подозрении трем бывшим чиновникам Министерства обороны Украины, в частности замминистра обороны Украины в 2015–2019 годах, директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015–2017 годах и директору этого же департамента, который занимал свою должность с 2018-го по 2019 год. Бывший глава правления "Кузницы на Рыбальском" также получил подозрение.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 (соучастие в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса. Действия бывшего главы правления "Кузницы на Рыбальском" квалифицированы по ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 (подстрекательство к превышению военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины.

В ГБР не назвали фамилии подозреваемых. Собеседник "Украинской правды" сказал, что упомянутый среди фигурантов бывший заместитель министра обороны – это Игорь Павловский.

Контекст:

В октябре 2017 года НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны, среди которых был Павловский, в растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. Речь идет о соглашении между Минобороны и компанией "Трейд Коммодити", победившей на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену. Суд отправил его под домашний арест, позже эту меру пресечения сменили на личное обязательство.

30 марта 2018 года в НАБУ сообщили, что завершили досудебное расследование по этому делу.

Павловский заявлял, что у него есть основания считать дело о закупках топлива в Минобороны заказным.

Теги: автомобили, военные, вооружение, Минобороны, ВСУ, чиновники, катер, ущерб, подозрение, обыски, Игорь Павловский, Трейд Коммодити, Богдан, Кузница на Рыбальском, соглашение, Офис генпрокурора, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
Morgenshtern получил солнечный удар в Турции
Morgenshtern получил солнечный удар в Турции
Ефросинина показала, как отдыхает с подругами и сыном в Турции
Ефросинина показала, как отдыхает с подругами и сыном в Турции
"Буду поддерживать". Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020
"Буду поддерживать". Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
"Они едят не мало". Судья "МастерШеф" раскрыла секрет стройности француженок
"Они едят не мало". Судья "МастерШеф" раскрыла секрет стройности француженок
В TikTok нашли блогера – "близняшку" актрисы Дженнифер Энистон. Видео
В TikTok нашли блогера – "близняшку" актрисы Дженнифер Энистон. Видео
"Накололи задницу кетановом". Мозговая сообщила о неожиданной болезни
"Накололи задницу кетановом". Мозговая сообщила о неожиданной болезни
"Когда ты артистка, но дети хотят есть". Приходько в купальнике у плиты показала, как готовит пюре
"Когда ты артистка, но дети хотят есть". Приходько в купальнике у плиты показала, как готовит пюре
3 июля: Всемирный день без полиэтиленовых пакетов, покорение Эвереста ночью, день рождения Тома Круза
3 июля: Всемирный день без полиэтиленовых пакетов, покорение Эвереста ночью, день рождения Тома Круза
"Имей уважение". Кардашян возмутила сеть откровенным нарядом в Ватикане
"Имей уважение". Кардашян возмутила сеть откровенным нарядом в Ватикане
"Лучшая летняя закуска". Хименес-Браво поделился рецептом софрито
"Лучшая летняя закуска". Хименес-Браво поделился рецептом софрито
На осужденного за наркотики Тиму Белорусских снова подали в суд
На осужденного за наркотики Тиму Белорусских снова подали в суд
"Леся, сними с головы доширак", "Что за вермишель?". Никитюк удивила подписчиков новым образом
"Леся, сними с головы доширак", "Что за вермишель?". Никитюк удивила подписчиков новым образом
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе
"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Фигура ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
"Фигура – ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
"Большие сиськи", "Острый сосок, который может кого-то зарезать". В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек
"Большие сиськи", "Острый сосок, который может кого-то зарезать". В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек
"Я всегда буду подносить тебе патроны". 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летнего "супергероя"
"Я всегда буду подносить тебе патроны". 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летнего "супергероя"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS